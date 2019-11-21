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УПЦ соберет Синод, на котором решит вопрос отношений с Александрийской Церковью

УПЦ соберет Синод, на котором решит вопрос отношений с Александрийской Церковью

Священный Синод Украинской Православной Церкви будет принимать решение относительно дальнейших отношений с Александрийской Церковью, которая признала Православную Церковь Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он рассказал в программе «Право на веру» в эфире «Першого козацького».

«Решение будет принято на Священном Синоде как Русской Православной Церкви, так и Украинской Православной Церкви. Решение будет строиться на основании канонических норм. Скорее всего, речь будет идти о необходимости защитить Святую Евхаристию. Мы не сможем с ними (Александрийской Церковью — ред.) совершать таинство евхаристии. Скорее всего, будет разрыв евхаристического общения. Это крайняя мера, но это необходимость для того, чтобы сохранить чистоту православной веры», — сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «от слов Патриарха Феодора наша Украинская Православная Церковь не стала менее благодатной, а ПЦУ не стала более каноничной».

Митрополит Антоний сказал, что действия Патриарха Феодора были очень неожиданными для архиереев и верующих УПЦ.

«Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор давно знаком нашим верующим, потому что он здесь, в нашей Церкви, и учился, и представлял Александрийскую Православную Церковь в Одессе. Поэтому он не по каким-то слухам, не по внешней информации знает о ситуации в Украине, а исходя из собственного опыта. Он и в последние годы был неоднократно в Украине, очень тесно общался и с покойным Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, и ныне здравствующим Митрополитом Онуфрием, с многими нашими архиереями.

Я с ним знаком, и у нас были очень тесные отношения, мы часто общались и делились информацией о ситуации и опытом архиерейского служения. Поэтому для нас это действительно неожиданно и больно, что человек, который знает о ситуации в Украине и очень часто говорил слова поддержки нашей Церкви, вдруг внезапно заявил о своем признании раскольнических групп», — сказал архиерей.

Владыка Антоний предположил, что побудило Предстоятеля Александрийской Церкви к признанию ПЦУ.

«Мне очень трудно сказать, что послужило причиной, скорее всего, это беспрецедентное внешнее давление от которого он не мог уйти, к сожалению. Это его выбор, о котором мы можем только сожалеть.

Надо понимать, что, к сожалению, человек сам слаб и перед сильными мира сего, и слаб перед какими-то своими собственными недостатками. Конечно, тяжело это принимать», — рассказал он.

Митрополит отметил, что «из общения с архиереями других Поместных Церквей, можно сказать, что это не просто для них было неожиданностью, это было определенным шоком. Потому что авторитет Александрийской Церкви всегда был высок. Такая резкая перемена отношения, личного отношения Патриарха Феодора многих поставила в тупик».

Владыка Антоний напомнил, что Господь всегда ожидает от человека возвращения и покаяния.

«Каждый человек перед Судом Божиим скажет, что его побудило, почему произошло определенное падение. Мы должны молиться, чтобы Господь вразумил, умудрил... Господь всегда ожидает возвращения человеческого, тем более в такой сложной ситуации, в которой оказалась не только Украинская Православная Церковь, а и все мировое Православие», — подчеркнул архиерей.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал о задачах государственных деятелей по отношению к Церкви.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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