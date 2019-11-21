В Ровенской области дети массово отравились конфетами с рынка

В селе Здолбица Ровенской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут дети отравились конфетами.

Как передает полиция, накануне, в среду, 20 ноября, в центральную районную больницу попали двенадцать детей из местной школы. Им диагностировали «острое пищевое отравление средней тяжести».

Уже известно, что «пятиклассников по случаю своего дня рождения угостила конфетами одноклассница, после чего школьникам стало плохо».

Конфеты купили на одном из рынков Ровно.

Как писала «Фраза», в Киеве семеро детей попали в больницу, попробовав на вкус ядовитое вещество.

Ранее на свадьбе во Львовской области массово отравились люди.