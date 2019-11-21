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Митрополит Антоний рассказал о задачах государственных деятелей по отношению к Церкви

Митрополит Антоний рассказал о задачах государственных деятелей по отношению к Церкви

Государственный деятель может придерживаться любой религии или быть атеистом, главное чтобы он чувствовал свою ответственность за соблюдение конституционных прав граждан. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он рассказал в программе «Право на веру» в эфире «Першого козацького».

«От государственного деятеля нельзя ожидать вообще какого-то сакрального отношения к вере. Человек может быть по своим убеждениям сторонником какой-то конфессии или вообще быть неверующим человеком. Но Конституция гласит о том, что государство гарантирует равные права своим гражданам. В том числе и в сфере своего вероопределения. Поэтому любой чиновник, особенно чем выше его ранг, должен чувствовать ответственность», — сказал митрополит Антоний.

Государственный служащий, который отвечает за регулирование взаимоотношений государства и Церкви, должен быть принципиальным, порядочным и профессионалом своего дела, убежден митрополит Антоний.

«Все, кого Господь выносит на высокие должности, у них только одна задача, у них одно служение — делать все для того, чтобы процветало наше государство, чтобы нашим людям жилось в нашем государстве комфортно. Ну а в данной сфере, чтобы человеку ничто и никто не мешал молиться и ходить в те храмы, в которые он хочет ходить», — пояснил он.

Архиерей также рассказал о создании новой Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы слова, а также о конкурсе на должность ее руководителя. По словам владыки Антония, на эту должность отобрали двух претендентов — Андрея Юраша и Юрия Решетникова. Окончательный выбор сделают после итогового собеседования, которое должно состояться в ближайшие дни.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ рассказал, могут ли верующие причащаться и поклоняться святыням в Греции.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, новости Украины

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