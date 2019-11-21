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Россия вернула Украине захваченные корабли без унитазов и трусов

Россия вернула Украине захваченные корабли без унитазов и трусов

На кораблях, которые Россия вернула Украине после годичного плена, не хватает части оборудования. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, наша стороне не досчиталась унитаза и грязного белья одного из военнослужащих.

Как сообщает «Украинская правда», информацию об отсутствии части вооружения и оборудования на катерах «Бердянск», «Никополь» и буксире «Яны Капу» подтвердил во время брифинга в Очакове президент Украины Владимир Зеленский. «То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование», — заявил глава государства после осмотра судов, добавив, что он потребует от российской стороны, «чтобы нам вернули все, что там есть».

Он также спрогнозировал, что приблизительно через 3 месяца катера будут отремонтированы и «и все будет на ходу».

Между тем, бывший военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook опубликовал фотографию акта осмотра вернувшихся кораблей. В соответствии с документом на них отсутствуют несколько радиостанций, станции космической связи и радиолокационные станции. Кроме того, были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также пропали все боеприпасы, надувная моторная лодка и плот, магнитный и гирокомпас, огнетушители, осветительные приборы, кухонная плита, вытяжка, унитаз, различные запчасти и документация. У катера «Бердянск» снарядами пробиты бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель.

По мнению Матиоса, все это может быть использовано в международных судах.

В свою очередь, освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер, который во время боя в Керчи в ноябре 2018 года находился на «Бердянске», выразил возмущение варварским поведением россиян, которые, помимо унитазов, украли даже его ношеные трусы.

В ответ Федеральная служба безопасности России заявила, что корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела „угробить“ суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — цитирует комментарий Центра общественных связей ФСБ ТАСС.

При этом РИА Новости на своем канале в Telegram опубликовало якобы «видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне», на которых «хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

Однако по этим кадрам невозможно определить, когда состоялась съемка.

Как сообщала «Фраза», 18 ноября 2019 года Россия передала Украине корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, объяснив это тем, «российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется».

Тогда же появилась информация об их разграблении оккупантами.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались и все 24 моряка захваченных кораблей.

Тэги: Россия, мародеры, плен, политика, захват, корабль, Керченский пролив, Очаков, Владимир Зеленский

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