Предстоятель Чешской Церкви отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ

Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии не признал Православную Церковь Украины, поэтому участие епископа Шумперского Исаии (Сланинки) в торжествах новой церковной структуры является «проявлением грубого пренебрежения и непочтительности» к Предстоятелю и другим членам Синода. Как выяснили журналисты «Фразы», так отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ митрополит Чешских Земель и Словакии Ростислав.

Обращение митрополита Ростислава было опубликовано на официальном сайте Православной Церкви Чешских Земель и Словакии сегодня.

«Поскольку Священный Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии до настоящего времени не признал автокефалию Православной церкви Украины, вынужден признать Ваше „оповещение“ об участии в торжествах в Киеве проявлением грубого пренебрежения к председателю Священного Синода и непочтительности и несолидарности к другим членам Священного Синода», — отметил митрополит Ростислав.

Он напомнил епископу Исаии, что он «как и остальные епископы нашей Поместной Церкви, подписал решение о нашей сдержанной позиции до того времени, пока в вопросах Украинского раскола и автокефалии не будет принят всеправославный консенсус».

Митрополит Ростислав подчеркнул, что действия епископа являются нарушением послушания.

«В случае, если в упоминаемых торжествах Вы все же примите участие, Священный Синод нашей Поместной Церкви будет действовать согласно священным канонам о нарушении послушания епископа своему митрополиту.

Очень надеюсь, что, принимая во внимание вышеизложенные факты, Вы свое намерение принять участие в торжествах в Киеве 21 ноября пересмотрите», — подчеркнул Предстоятель Православной Церкви Чешских Земель и Словакии митрополит Ростислав.

Как сообщалось, 20 ноября епископ Исаия (Сланинка) совершил в Михайловском монастыре Киева совместное богослужение с Епифанием и иерархией ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ считают служение епископа Чешской Церкви с представителями ПЦУ лишь самоуправством.