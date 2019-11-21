Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Предстоятель Чешской Церкви отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ

Предстоятель Чешской Церкви отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ

Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии не признал Православную Церковь Украины, поэтому участие епископа Шумперского Исаии (Сланинки) в торжествах новой церковной структуры является «проявлением грубого пренебрежения и непочтительности» к Предстоятелю и другим членам Синода. Как выяснили журналисты «Фразы», так отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ митрополит Чешских Земель и Словакии Ростислав.

Обращение митрополита Ростислава было опубликовано на официальном сайте Православной Церкви Чешских Земель и Словакии сегодня.

«Поскольку Священный Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии до настоящего времени не признал автокефалию Православной церкви Украины, вынужден признать Ваше „оповещение“ об участии в торжествах в Киеве проявлением грубого пренебрежения к председателю Священного Синода и непочтительности и несолидарности к другим членам Священного Синода», — отметил митрополит Ростислав.

Он напомнил епископу Исаии, что он «как и остальные епископы нашей Поместной Церкви, подписал решение о нашей сдержанной позиции до того времени, пока в вопросах Украинского раскола и автокефалии не будет принят всеправославный консенсус».

Митрополит Ростислав подчеркнул, что действия епископа являются нарушением послушания.

«В случае, если в упоминаемых торжествах Вы все же примите участие, Священный Синод нашей Поместной Церкви будет действовать согласно священным канонам о нарушении послушания епископа своему митрополиту.

Очень надеюсь, что, принимая во внимание вышеизложенные факты, Вы свое намерение принять участие в торжествах в Киеве 21 ноября пересмотрите», — подчеркнул Предстоятель Православной Церкви Чешских Земель и Словакии митрополит Ростислав.

Как сообщалось, 20 ноября епископ Исаия (Сланинка) совершил в Михайловском монастыре Киева совместное богослужение с Епифанием и иерархией ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ считают служение епископа Чешской Церкви с представителями ПЦУ лишь самоуправством.

Тэги: общество, православие, Чехия, новости православия

Комментарии

Статьи

21.11.19 09:25

Исполнительный беспредел вытирает ноги о закон

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
19.11.19 09:30

Его борьба. Зачем Зеленский объявил войну СМИ

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

В ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко
20.11.19 18:49

В ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко

Автор: Коррепондент

Выбор редакции
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского
21.11.19 09:39
2544
Последние новости
21.11.19 14:15

Иерусалимский Патриарх заявил, что останется союзником РПЦ в «украинском вопросе»
21.11.19 14:05

Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
21.11.19 13:53

Мэра Лвова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
21.11.19 13:18

УПЦ соберет Синод, на котором решит вопрос отношений с Александрийской Церковью
21.11.19 13:10

В Ровенской области дети массово отравились конфетами с рынка
21.11.19 12:29

В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
21.11.19 12:13

Павел Дуров круто наехал на Марка Цукерберга
Фото и Видео
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Мэра Лвова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
Мэра Лвова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
На марсианских фотографиях нашли насекомых
На марсианских фотографиях нашли насекомых
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
«Пора менять»: Зеленский намекнул, что ему уже надоела новая Верховная Рада
«Пора менять»: Зеленский намекнул, что ему уже надоела новая Верховная Рада
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.