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Врачи впервые в истории «заморозили» человека

Врачи впервые в истории «заморозили» человека

Уникальная операция прошла в США усилиями ученых из Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи впервые в истории сумели ввести человека в состояние анабиоза.

Как пишет издание New Scientist, этическую сторону вопроса обосновали тем, что «многие люди, получившие угрожающие жизни травмы (огнестрельные ранения, например), умирают раньше, чем хирурги могли бы успеть оказать им помощь». Данную методику в качестве эксперимента уже включили в комплекс реанимационных мероприятий.

Известно, что «заморозили» одного человека, но его личность не раскрывается.

Медики говорят, что в ходе операции «стремительно охладили организм пациента до 10-15 градусов путем замены всей крови физраствором, охлажденным до близкой к нулю температуры».

Ученые уточняют, что при такой процедуре «мозговая деятельность практически полностью прекращается, а пациента, у которого без операции можно уже было бы констатировать смерть, отсоединяют от системы охлаждения и оперируют». На операцию есть два часа. После этого «у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить работу сердца».

Свой прошедший опыт исследователи назвали удачным.

Более точные детали эксперимента обещают раскрыть в следующем году.

Как писала «Фраза», в Индии женщина в 75 лет впервые родила ребенка.

Ранее американцы нашли новый штамм ВИЧ.

Тэги: США, ученые, здоровье, мир, наука, врачи

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