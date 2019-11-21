Павел Дуров круто наехал на Марка Цукерберга

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обрушился с новой критикой на конкурентов из Facebook. Как выяснили журналисты «Фразы», интернет-архитектор назвал приложение WhatsApp небезопасным.

Об этом он написал у себя в Telegram.

В частности, Павел Дуров сообщил, что «WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру».

Он снова наехал и на Facebook – именно ей принадлежит WhatsApp. Павел Дуров заявил, что все дело в политике Марка Цукерберга.

Павел Дуров добавил, что «уязвимость такого масштаба может быть использована как бэкдор», то есть дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком и позволяющий получить несанкционированный доступ к данным.

Он добавил: «Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе».

Как писала «Фраза», ранее Павел Дуров жестко раскритиковал WhatsApp и Facebook, обвинив их в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

Сообщалось, что WhatsApp готовит очень неприятный сюрприз своим пользователям.