Грядущей ночью в небе будут «взрываться» метеориты

Необычное космическое явление ожидает нас в ночь на пятницу, 22 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», ближе к утру завтрашнего дня ожидается мощная вспышка активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды в созвездии Единорога.

Об этом сообщают российские астрономы.

Они поясняют, что метеорный поток Альфа-Моноцеротиды, радиант которого находится в созвездии Единорога, обычно малоактивен. Но астрономы сообщают: «В декабре действует еще один поток из этого же созвездия. Ноябрьский поток астрономы обозначают AMO, декабрьский – MON».

Ожидается, что «скорость метеоров потока составит около 65 километров в секунду».

В заявлении сказано, что ожидается «резкое повышение активности потока Альфа-Моноцеротиды до значения 400 ZHR».

Данная вспышка будет продолжаться около получаса.

В последний раз такая вспышка случалась еще в 1995 году.

При этом ожидается, что «взрывы» будут хорошо видны в небе над аннексированным Крымом и на юге Украины.

Как писала «Фраза», украинцы могли насладиться знаменитым ноябрьским звездопадом.