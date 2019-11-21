Фильм «Джокер» таки получит продолжение

Фильм «Джокер» ждет продолжение на радость своим фанатам. Как выяснили журналисты «Фразы», режиссер картины Тодд Филлипс уже получил «добро» на сиквел от компании Warner Bros. Pictures Group.

Как пишут американские СМИ, бюджет ленты решили увеличить в полтора раза до более чем 96 миллионов долларов.

Отмечается, что режиссер планировал создать новые истории о персонажах из комиксов вселенной DC, но продюсеры студии не стали рисковать и отказали ему.

Известно, что сценарий фильма напишет Скотт Сильвер, а главную роль вновь сыграет Хоакин Феникс.

Как писала «Фраза». вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях.

Ранее во время показа фильма «Джокер» в американском кинотеатре произошел кровавый мордобой.