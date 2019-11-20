В Польше напали с ножом на пьяного украинца

В польском Кракове произошел резонансный инидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Станислава Скаржинского двое молодых украинцев напали на своего 20-летнего соотечественника.
Как передает RMF24, преступление произошло на улице Станислава Скаржинского перед одним из общежитий Краковской политехики, в которой учится потерпевший.
Предварительно, на молодого человека напали сзади и нанесли несколько ножевых ранений, в т.ч. и в область ягодиц.
Сообщается, что студента экстренно госпитализировали. По информации Gazeta Wyborcza, в его крови медики обнаружили алкоголь.
В свою очередь, полицейские работали на месте происшествия всю ночь и уже к утру смогли «выйти» на подозреваемых ‒ ими оказались двое граждан Украины в возрасте 19 и 20 лет.
Теперь за содеянное им придется отвечать перед судом.
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