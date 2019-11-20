В Соцстрахе объяснили, почему прекратили выплачивать больничные и декретные

В Фонде социального страхования (ФСС) объяснили, почему внезапно прекратили осуществление социальных выплат. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной подобного «беспредела» стали бюрократические проволочки.

Как передает прсс-служба ФСС, начиная с 20 ноября финансирование соцобязательств государства было прекращено в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

По словам руководителя ФСС Евгения Баженкова, согласно действующему законодательству, фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год.

«По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», ‒ отметил Баженков, добавив, что «в настоящее время ФСС ведет переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина».

«Фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин», ‒ подчеркнул руководитель ведомства, отметив также, что «как только правительство примет изменения, выплаты будут возобновлены».

Как писала «Фраза», в Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц.

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