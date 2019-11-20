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Импорт электроэнергии из РФ ставит под удар энергобезопасность Украины и Молдовы, – эксперт

Импорт электроэнергии из РФ ставит под удар энергобезопасность Украины и Молдовы, – эксперт

«Поправка Геруса», разрешившая импорт электроэнергии из РФ, ставит под удар энергетическую безопасность Украины и Молдовы. Как сообщает «Апостроф», об этом написал политический аналитик Корнелиу Чуря, передает «Публика».

Эксперт отметил, что импорт электроэнергии Украиной из РФ, который пролоббировал депутат Верховной Рады Андрей Герус, растет — в октябре его объем увеличился вдвое, а в ноябре — втрое. По словам Чуря, многие депутаты в Украине считают ситуацию с импортом из страны-агрессора преступлением, также это вызвало обеспокоенность европейских партнеров Украины, поскольку противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

«Инициативу продвигал председатель Парламентской комиссии по энергетическим проблемам Верховной Рады Андрей Герус — политик, приближенный к олигарху Коломойскому. Несмотря на то, что впоследствии Герус опроверг свой скрытый интерес в этом решении, говоря, что импорт невыгоден, увеличение в разы поставок электроэнергии из России в Украину обеспокоило и чиновников ЕС. Европейцы говорят, что это решение Верховной Рады противоречит договоренностям по Соглашению об ассоциации», — поясняет Чуря.

Он полагает, что Россия через импорт электроэнергии в Украину пытается помешать реализации реформы энергорынка в стране и ее интеграции с ЕС, а также ставит под угрозу сохранение санкций против России.

«Продавая электроэнергию Украине по заниженной цене, Россия выводит Украину с европейского рынка, у которого четкие правила игры и цены, возвращает ее на рынок электроэнергии с непрозрачными ценами. С политической точки зрения это решение может быть катастрофой, которая аннулирует заявления Украины о сохранении санкций против России. Ты не можешь требовать санкций и одновременно покупать электроэнергию у Москвы», — пишет Чуря.

Он считает, что решение Украины возобновить импорт электроэнергии из РФ «стирает в порошок» и энергетическую безопасность Молдовы.

«Страдает единственный элемент энергетической безопасности, которая у нас есть — производство собственной электроэнергии на основе российского газа. В новых обстоятельствах мы будем вынуждены ликвидировать собственное производство электричества и перейти исключительно на импорт. Во-вторых, будем вынуждены импортировать электроэнергию из Украины, которая на самом деле будет реэкспортирована из России со всеми последствиями — энергетическая зависимость, неясные цены, политическое подчинение. Если в случае с газом возможность России маневрировать меньше, то с электричеством Россия может использовать это оружие более эффективно, как против Украины, так и Молдовы», — предупреждает Чуря.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сутки.

Эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип ранее заявил, что импорт электроэнергии из РФ создаст давление на отечественных игроков энергетики и угрожает присоединению Украины к европейской энергосистеме в 2023 году. Также он не исключил возможности атаки со стороны РФ на украинский энергорынок, что угрожает нашей энергобезопасности.

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