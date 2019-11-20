Главные новости за 20 ноября 2019 года

«Пора менять»: Зеленский намекнул, что ему уже надоела новая Верховная Рада. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховную Раду IX созыва уже можно менять. Соответствующее заявление он сделал во время разговора с школьниками-участниками Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной» 20 ноября. «Дети — они умнее взрослых, поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми людьми», — заявил глава государства, подчеркнув, что так проще, «потому что вы чувствуете: вы ходите по улицам, вы знаете, что происходит, какие тенденции и какой должна быть страна».

В Сети разгорается новый «кассетный скандал», в котором могут быть замешаны Богдан и Зеленский. В Сети появился Telegram-канал «Трубу прорвало», на котором публикуются записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов. «Записи разговоров выложены в таком объеме, что очевидно — это не подделка. Это реальная прослушка», — написал Бутусов, добавив, что эту информацию подтверждают его источники.

Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне. Ведущее украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых. Созданный космический «девайс» в перспективе сможет участвовать в постройке лунного города. Как сообщает КБ «Южное», проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов.

Известный туристический ресурс приравнял Донбасс к Сомали и Афганистану. Украина попала в список опасных мест для путешественников в 2020 году по версии Travel Risk Map. Самыми опасными стали Ливия и Сомали. Страны оценивались по трем категориям: опасность для жизни, безопасность на дорогах и медицинские риски. В итоге самыми безопасными для туристов оказались Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Премьер рассказал, сколько украинцы будут отдыхать на Рождество. Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года для празднования Рождества. Таким образом украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января. «6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге 20 ноября.

На Полтавщине застрелился депутат, который приехал на встречу к женщине. В Кременчуге Полтавской области в собственном автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщила полиция Полтавской области. В частности, как сообщается, сегодня, в автомобиле «Тойота» «обнаружено тело 47-летнего жителя Кременчугского района. При это прилагается видео с места происшествия.

В центре Киева «Фольксваген» едва не врезался в здание Верховной Рады. В центре Киева, возле здания Верховной Рады на ул. Грушевского произошло ДТП. Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется.

В Киеве на Подоле нашли полуобнаженное тело с веником на голове. В Киеве на Подоле в ночь на 20 ноября нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее. Окровавленное тело на ул. Введенской обнаружил случайный прохожий и позвонил полицейским. Как сообщает СМИ со ссылкой на соцсети, возле тела нашли большой камень со следами крови, которым, по предварительной информации, и были нанесены смертельные травмы жертве.

Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией. В ночь на 20 ноября в Киеве на ул. Зодчих произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника. Здесь столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota RAV4 на еврономерах. Как сообщается, Mercedes, который осуществлял перевозку людей, ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota — в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020. Стал известен первый соперник сборной Украины на грядущем чемпионате Европы 2020 года. Наша команда сыграет с голландцами. Это стало понятно по завершении отборочного раунда, когда Голландия заняла в своей группе С лишь второе место. Сборная нашей страны пойдет на жеребьевку в первой элитной корзине.

Синоптики предупредили украинцев, что грядущие выходные будут морозными. В Украине продолжает стремительно холодать. Грядущие выходные в стране будут морозными. Такой прогноз на 23-24 ноября дали в Гидрометцентре. Как обещают синоптики, в ряде областей и в Киеве ожидаются морозы. Ночью температура воздуха может упасть до минус 5-9 градусов. Холоднее всего будет на севере страны.

В Польше установили необычный памятник киевской княжне, которая стала королевой Франции. В польском Кракове появился необычный памятник киевской княжне Анне — дочери Ярослава Мудрого. Скульптор изобразил будущую королеву Франции совсем юной. Как передает пресс-служба КГГА, данный памятник «символизировать дружбу между Киевом и исторической столицей Польши, а также их историческую связь и тесное сотрудничество».

Жителям одной из британских деревень регулярно подбрасывает деньги таинственный незнакомец. Необычный курьез вот уже как пять лет происходит в английской деревне Блэкхолл-Кольери. Тут таинственный незнакомец с 2014 года подбрасывает местным жителям пакеты с деньгами. Об этом сообщает полиция графства Дарем, которая пытается найти, но пока безуспешно, странного «мецената».

Китаец установил новый рекорд по прыжкам со скакалкой. В норвежском Осло на турнире по прыжкам со скакалкой установлен новый рекорд Гиннесса. Сделал этот семнадцатилетний китаец Цэнь Сяолинь. Парень из города Гуанчжоу показал феноменальный результат: 228 прыжков за полминуты времени.