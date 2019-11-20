Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020

Стал известен первый соперник сборной Украины на грядущем чемпионате Европы 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», наша команда сыграет с голландцами.

Это стало понятно по завершении отборочного раунда, когда Голландия заняла в своей группе С лишь второе место.

Сборная нашей страны пойдет на жеребьевку в первой элитной корзине.

Своих соперников команда Андрея Шевченко узнает 30 ноября: 24 команды разобьют на шесть групп.

Как писала «Фраза», сборную Украины поспешили записать в откровенные аутсайдеры Евро-2020.

Сообщалось, что это лучший год сборной Украины.