Стал известен первый соперник сборной Украины на Евро-2020

Стал известен первый соперник сборной Украины на грядущем чемпионате Европы 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», наша команда сыграет с голландцами.
Это стало понятно по завершении отборочного раунда, когда Голландия заняла в своей группе С лишь второе место.
Сборная нашей страны пойдет на жеребьевку в первой элитной корзине.
Своих соперников команда Андрея Шевченко узнает 30 ноября: 24 команды разобьют на шесть групп.
Как писала «Фраза», сборную Украины поспешили записать в откровенные аутсайдеры Евро-2020.
Сообщалось, что это лучший год сборной Украины.