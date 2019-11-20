На Полтавщине застрелился депутат, который приехал на встречу к женщине

В Кременчуге Полтавской области в собственном автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельным ранение. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила полиция Полтавской области на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, сегодня, в автомобиле «Тойота» «обнаружено тело 47-летнего жителя Кременчугского района. При это прилагается видео с места происшествия.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Кременчугский районный совет, убитым оказался депутат от фракции «Укроп» Андрей Гаврилов.

В то же время, как сообщает «Полтавщина» со ссылкой на местную полицию, правоохранители рассматривают версию самоубийства. Автомобиль с погибшим нашли в районе кондитерской «Лукас», недалеко от школы-интерната № 21 в Кременчуге. Он был закрыт изнутри и заведен. При этом на теле убитого лежал пистолет.

Как рассказала представитель пресс-службы кременчугской полиции Анна Васенко-Волювач, умершего обнаружила женщина, которая проживает на улице, где было найдено его тело. При этом известно, что он приезжал туда именно к ней. «Она вышла и увидела легковой автомобиль Toyota, закрытый изнутри. В салоне обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями от оружия. Пистолет скорее всего его собственный, лежал рядом. Сейчас авто осматривают, опрашивают возможных свидетелей. Подробностей мы не рассказываем пока», — сообщила Васенко-Волювач.

Как сообщала «Фраза», 16 сентября 2015 года в Ильичевске Одесской области застрелился председатель контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, депутат Ильичевского городского совета Денис Манив.