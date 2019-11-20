Жители одной из индийских деревень едва не растерзали наглого туриста

Дикий случай произошел в индийский деревне Конканакоппа (штат Карнатака). Как выяснили журналисты «Фразы», тут местные жители едва не убили туриста из Австралии.

Как сообщают местные СМИ, в передрягу попал тридцатипятилетний Уильям К. Джеймс. Он сел в автобус, собираясь доехать из города Бадами в Багалкот, чтобы увидеть тамошние древние пещерные храмы.

Оказавшись по пути в деревне Конканакоппа, он, по словам местных жителей, чем-то оскорбил их женщин. За это туриста поймали, связали и принялись колотить палками.

Добивать незадачливого австралийца не стали, а бросили его на улице. Мужчина сумел сбежать из деревни и добраться до больницы.

Местные врачи же заявили, что избитый был пьян, и его жизни ничего не угрожает. После этого турист пошел в полицию, где копы нехотя взялись вести расследование, но так никого и не задержали, посоветовав бедолаге не ездить в их края.

Как писала «Фраза», в Индии мужчина умер из-за глупого спора с яйцами.

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