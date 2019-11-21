Американские ученые назвали «ключевую причину» рака

Американские ученые из университета Северной Каролины в Шарлотте назвали ключевую причину возникновения онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», они озвучили главный «фактор рака».

Как пишет издание MedicalXpress, основным «возбудителем» болезни является хроническое воспаление в организме человека.

Исследователи говорят, что «в двух случаях из десяти появление рака связано с инфекциями, вирусами или бактериями».

По их словам, онкологию провоцирует «взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах».

Ученые говорят, что «при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов».

Что касается защитной функцию MUC1, то он, как говорят исследователи, «не всегда превращается в опасную клетку: гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию».

Как писала «Фраза», биологи назвали одну из главных причин рака.

Ранее кардиологи назвали главную причину рака сердца.