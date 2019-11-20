Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Волыни суд удовлетворил жалобу о нарушении прав верующих УПЦ

На Волыни суд удовлетворил жалобу о нарушении прав верующих УПЦ

Маневицкий районный суд Волынской области удовлетворил жалобу НПО «Общественная правозащита» на невнесение в государственный реестр сведений об уголовном правонарушении в отношении верующих Украинской Православной Церкви в селе Четвертня Волынской области. Как выяснили журналисты «Фразы», 20 августа в селе Четвертня комиссия, состоящая из чиновников Волынской ОГА в сопровождении полиции, передала Спасо-Преображенский храм УПЦ активистам ПЦУ.

Полный текст постановления по этому делу опубликовали в Едином государственном реестре досудебных расследований.

«Наша правозащитная организация долгое время обращала внимание правительства Украины на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ и ООН, на необходимость принимать серьезные меры по фактам нарушений прав верующих в Украине», — передали слова главы НПО «Общественная правозащита» Олега Денисова на сайте правозащитной организации.

Денисов отметил, что его организация в ряде случаев имеет право подавать от собственного имени заявления о нарушениях прав верующих УПЦ. К примеру, если нарушения являются систематическими, значительными или потерпевшие не могут самостоятельно осуществлять защиту в полном объеме.

«В этом деле (дело о нарушении прав верующих УПЦ в Четвертне — Ред.) органы полиции незаконно отказались открывать уголовное производство по нашему обращению, что было исправлено судом. Мы приветствуем такое решение суда и ожидаем реального расследования по факту захвата храма и других нарушений прав верующих», — прокомментировал решение суда глава НПО «Общественная правозащита».

Денисов пообещал расширять не только мониторинговую часть защиты прав человека в сфере религии, но и перейдет к прямой правовой защите пострадавших религиозных общин и представительству потерпевших в специальных процедурах ООН.

«Мы будем контролировать каждое инициированное нами расследование и проинформируем о их результатах органы международного правозащитного механизма», — заключил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Закарпатье священнику УПЦ угрожают убийством.

Тэги: суд, общество, Волынская область, новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.11.19 09:31

Олигархи и грантоеды таки приступили к распродаже родной земли

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
19.11.19 09:30

Его борьба. Зачем Зеленский объявил войну СМИ

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

СМИ опубликовали фото, подтверждающие, что Кривецкий-«Пупс» установил контроль над Госгеонедрами
19.11.19 19:42

СМИ опубликовали фото, подтверждающие, что Кривецкий-«Пупс» установил контроль над Госгеонедрами

Автор: «Политические Известия»

Выбор редакции
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне

Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне
20.11.19 09:09
555
Последние новости
20.11.19 10:36

На Волыни суд удовлетворил жалобу о нарушении прав верующих УПЦ
20.11.19 10:31

Известный туристический ресурс приравнял Донбасс к Сомали и Афганистану
20.11.19 10:20

МВД поддерживает деятельность церковных центров помощи зависимым
20.11.19 10:06

Совет Церквей призвал Раду доработать законопроект, который создает угрозы для свободы совести и слова
20.11.19 10:04

Найдено долгожданное спасение от акул
20.11.19 09:34

Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией
20.11.19 09:09

Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне
Фото и Видео
Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией
Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией
Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией
Лобовое столкновение «евробляхера» и маршрутки на Борщаговке закончилось трагедией
Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне
Украинские ученые сделали «первый шаг» по возведению города на Луне
Отважный пилот смог разогнать реактивный автомобиль аж до 1011 км/ч
Отважный пилот смог разогнать реактивный автомобиль аж до 1011 км/ч
В Запорожье обнаружили мертвой целую семью
В Запорожье обнаружили мертвой целую семью
«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
В Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП
В Сети появились фото из первого туннеля метро на Виноградарь
В Сети появились фото из первого туннеля метро на Виноградарь
Появилось видео испытания нового украинского поезда, который будет курсировать в аэропорт «Борисполь»
Появилось видео испытания нового украинского поезда, который будет курсировать в аэропорт «Борисполь»
В Хмельницком жлоб-чиновник поиздевался над собакой. Теперь ему светит срок
В Хмельницком жлоб-чиновник поиздевался над собакой. Теперь ему светит срок
Известная певица раскрыла тайну культовой сцены из фильма «Титаник»
Известная певица раскрыла тайну культовой сцены из фильма «Титаник»
fraza.ua
Новости блогосферы
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.