Известный туристический ресурс приравнял Донбасс к Сомали и Афганистану

Украина попала в список опасных мест для путешественников в 2020 году по версии Travel Risk Map. Как выяснили журналисты «Фразы», самыми опасными стали Ливия и Сомали.

Как сообщает «Новое время», страны оценивались по трем категориям: опасность для жизни, безопасность на дорогах и медицинские риски. В итоге самыми безопасными для туристов оказались Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Украина попала в список самых опасных для жизни стран для путешествий из-за агрессии России на Востоке Украины. Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей имеют очень высокий уровень опасности для жизни. Остальная территория отмечена средним уровнем опасности.

Что касается качества медицинских рисков, то их уровень в Украине оценивается, как средний.

Интерактивная карта рисков для путешественников Travel Risk Map создана для информирования путешественников о рисках за границей. Создатели карты советуют заглядывать в нее, планируя свои путешествия.