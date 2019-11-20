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Совет Церквей призвал Раду доработать законопроект, который создает угрозы для свободы совести и слова

Совет Церквей призвал Раду доработать законопроект, который создает угрозы для свободы совести и слова

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций проанализировал ситуацию с законопроектом № 0931, который создает угрозы для свободы совести и слова. Как выяснили журналисты «Фразы», эту проблематику главы конфессий обсудили на заседании Всеукраинского Совета Церквей 19 ноября.

Заседание возглавил епископ Римско-Католической Церкви Виталий Кривицкий, сообщается на сайте ВСЦиРО.

Главы конфессий призвали парламентариев доработать этот проект, поскольку редакция Комитета неприемлема для принятия во втором чтении.

«Даже такое актуальное и важное намерение как борьба с дискриминацией не должно нивелировать основополагающие права человека, которые защищены не только Конституцией Украины, но и международными договорами, в частности статьями 9 и 10 Европейской Конвенции по правам человека», — отмечается в обращении ВСЦиРО в Верховную Раду.

Для обсуждения этого и других важных вопросов государственно-конфессиональных отношений главы конфессий предложили Президенту Украины лично встретиться с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ рассказал, могут ли верующие причащаться и поклоняться святыням в Греции.

Тэги: общество, законопроект, новости Украины

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