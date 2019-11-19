Ученые рассказали, как снизить риск возрастной потери слуха

Ученые опровергли тезис о том, что глухота ‒ это неизбежный спутник старения, установив, что слух можно сохранить с помощью правильного питания. Как выяснили журналисты «Фразы», масшабное исследование провела команда специалистов из США.

Как пишет MedicalXpress, в исследовании принимали участие только женщины, которым предстояло отчитываться о своем рационе питания каждые 4 года, начиная с 1991-го.

Отмечается, что каждую из участниц обследовали профессиональные аудиологи, сопоставляя данные об изменениях слуха у них с рационом питания.

Как выяснилось, риск снижения чувствительности слуховой системы был на 30 процентов ниже у тех участниц, которые придерживались принципов здорового питания.

Под «здоровым питанием» подразумеваются так называемая DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension ‒ диетологические подходы по лечению гипертонии), разновидность средиземноморской диеты и диета под названием AHEI-2010 (Alternate Healthy Index ‒ альтернативный индекс здоровья), предусматривающая высокое потребление овощей, фруктов, цельного зерна.

«Связь между диетой и снижением чувствительности слуха прослеживается на тех частотах, которые имеют решающее значение для понимания речи. Мы были удивлены, как много участниц продемонстрировало снижение слуха на протяжении эксперимента», ‒ отметила одна из авторов исследования доктор Шэрон Курхан.

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