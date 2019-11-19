В МВД подтвердили, что депутат от «Слуги народа» был осужден за зверское изнасилование несовершеннолетней, ‒ СМИ

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информацию украинским СМИ подтвердили в правоохранительных органах.

Как передает УНН, будущий нардеп Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по статье об изнасилование несовершеннолетней (ст. 117 ч. 3), и статье об изнасилование несовершеннолетней неестественным образом (ст. 118 ч. 2) «старого» УК Украины.

Сообщается, что 22 сентября 1995 года его отправили в СИЗО, но уже через три дня отпустили по решению суда.

Тем не менее, 25 октября 1995 года Иванисова задержали повторно. По словам источника агентства, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Сам же горе-депутат все эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости. Обвинения против себя он назвал «дешевой чернухой» оппонентов, которые преследуют его за его «искреннюю борьбу» против коррупции.

Как писала «Фраза», опальный «слуга народа» обвинил Богдана в крышевании «бандитов».

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