В РПЦ заметили, что ПЦУ оказалась «гибкой организацией»

Православная Церковь Украины оказалась столь гибкой организацией, что не прочь праздновать Рождество дважды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя новость о том, что митрополит ПЦУ Михаил (Зинкевич) поддержал инициативу праздновать Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря.

Об этом он написал своем Телеграм-канале.

Владимир Легойда отметил, что в ПЦУ будет праздновать Рождество «по календарному стилю фанарских старших братьев и по стилю своей собственной не столь продвинутой паствы».

Спикер РПЦ обратил внимание, что Фанар также поддерживал новшества, например, обновленчество.

«Формальная причина — „инициатива снизу“ открытое письмо луцких активистов к иерарху ПЦУ, предложивших совершить рождественское богослужение 25 декабря в кафедральном соборе Волынской епархии ПЦУ.

Что же: Фанар всегда поддерживал все новое и прогрессивное, например обновленчество в Советской России», — отметил Владимир Легойда.

Ранее «Фраза» в РПЦ рассказали о «неприятных сюрпризах» для Православных Церквей.