Найдено долгожданное спасение от акул

Наконец-то создан материал для гидрокостюмов, который не смогут прокусить акулы. Как выяснили журналисты «Фразы», о том, что он готов, заявили ученые из австралийского Университета Флиндерса.

Как цитирует исследователей издание PLOS ONE, новый костюм «способен обеспечить лучшую защиту от зубов акул, а также уменьшает тяжесть ран и помогает остановить кровь».

Всего создано два типа ткани: SharkStop и ActionTX. Для них использовали неопрен, содержащий встроенные полиэтиленовые волокна сверхвысокой молекулярной массы. Отмечается, что те «устойчивы к истиранию волокна, с прочностью в десять раз выше, чем у стали, и в полтора раза выше, чем у кевлара, не боятся ультрафиолетового излучения и обладают низкой плотностью».

Ученые говорят, что «сверхвысокомолекулярные полиэтиленовые волокна, сочетающие легкость с высокой стойкостью к порезам, истиранию и проколам». Их, в частности, используют в производстве бронежилетов.

Ткани прошли тесты: ими обтянули стальной каркас, заполненный пеноматериалом, поместив датчики, после чего забрасывали на тросе в море, где плавали белые акулы.

Исследователи утверждают: «Наши результаты показали, что обе протестированные ткани обеспечивают повышенную защиту от укуса акулы».

Как писала «Фраза», ученые заявили, что за последние полвека акулы стали чаще нападать на людей.

Ранее акулы разорвали молодую американку, отдыхавшую на Багамах.