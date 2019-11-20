Ученые поведали о невероятной пользе известного супа

Известный всем своей простотой бульон удивительно полезен. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли британские ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит.

Как цитирует их издание MedicalXpress, дело в том, что мясные и овощные бульоны убивают паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию.

Всего в ходе исследований были проверены более полусотни бульонов, которые для ученых приготовили представители разных народов, обитающих в Лондоне. Как оказалось, независимо от географии, все они отлично били по малярии.

Отмечается, что «за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50%, еще четырех — на более чем 50%».

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