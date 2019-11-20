Синоптики предупредили украинцев, что грядущие выходные будут морозными

В Украине продолжает стремительно холодать. Как выяснили журналисты «Фразы», грядущие выходные в стране будут морозными.

Такой прогноз на 23-24 ноября дали в Гидрометцентре.

Как обещают синоптики, в ряде областей и в Киеве ожидаются морозы. Ночью температура воздуха может упасть до минус 5-9 градусов. Холоднее всего будет на севере страны.

Некоторое тепло сохранится на Закарпатье и в Крыму, однако уже со следующей недели похолодать может еще сильнее.

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Украине начнется серьезное похолодание и вновь пойдут дожди.