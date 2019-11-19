Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний: Позиция УПЦ – защитить принцип православной жизни, по которому жили поколения христиан и святых

Митрополит Антоний: Позиция УПЦ – защитить принцип православной жизни, по которому жили поколения христиан и святых

Позиция Украинской Православной Церкви — защитить принцип православной жизни, по которому жили до нас целые поколения христиан, сонм святителей, мучеников и исповедников. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он рассказал на собрании православной молодежи в Киево-Печерской лавре, сообщает lavra.ua.

«Мы благодарны греческой Церкви, ее многим святым отцам, которые трудились в деле защиты Православия и становления богословской науки. Наши благочестивые предки получили важнейший инструментарий для проявления Православной веры и ее распространения на наших землях. Но в последнее время стали заметны тенденции обмирщения церковной жизни в некоторых Поместных Церквах, что особо проявилось на Критском Соборе, в подготовленных и принятых им решениях», — отметил владыка Антоний.

Он рассказал, верующим «важно помнить всегда, что национальность — важный атрибут, но второстепенный для настоящего христианина. Согласно словам святого апостола Павла, „нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос“ (Кол. 3:11)».

Архиерей рассказал, что в Православии глава Церкви — Христос.

«На протяжении многих веков церковной истории мы можем также заметить борьбу с другим явлением церковной жизни. Именно благодаря греческой Церкви, начиная со времени Крещения Руси, мы смогли понять пагубность единоличной власти в Церкви, Единый Глава которой — Христос. И особенно сейчас стало очевидным, что нельзя заменить фундамент, заложенный в Православной Церкви, состоящий из канонов и святоотеческого наследия, на папство, хоть и в православной обертке. Церковь может выстоять во всех испытаниях, только когда будет придерживаться канонических правил. Они защищают православную экклезиологию и церковное сознание от повреждения мирским духом», — сказал митрополит Антоний.

Владыка ответил на вопросы молодых людей, в частности, о том, как не унывать при всех внешних и внутренних церковных нестроениях.

«Иногда кажется, что внешних сил сопротивляться современному мирскому духу уже нет, но не надо забывать, что у Церкви есть силы вопреки всему, как было видно из ярких примеров истории. Ее пытаются раздробить, чтобы было легче управлять извне.

Наша первая защита — это наша личная стойкость в вере без озлобления на всех и вся. Нужно стяжать смирение с мужеством, больше заботиться о внутреннем мире, а не внешних угрозах. Мы должны просить у Господа Святого Духа дать нам силы для разумения, принимать то, что внутри церковного организма, а не самоутверждаться, ведь никакая мудрость и образованность не поможет распознать знамений времен, если человек лишен благодати Святого Духа. Только Он может правильно корректировать наши решения. Если будем устремлять свои усилия на борьбу со своими грехами, каяться, то будем жить так, чтобы Он нам подсказывал, как себя вести. Если это будет внутри нас, то ничто внешнее не помешает. Страх не должен руководить нами, посильные подвиги должны наполнять нас любовью», — подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка объяснил значение веры для христианина, отметив, что у человека есть смысл жизни, только если он верит в Боговоплощение.

«Если у него нет объективного ощущения присутствия Бога в его жизни — это означает, что есть серьезные проблемы в духовной жизни, это говорит о недостатке или полном отсутствии веры», — сказал митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ рассказал, могут ли верующие причащаться и поклоняться святыням в Греции.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.11.19 15:33

Современная Украина и Гетманщина: поиск параллелей. Часть 5

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
19.11.19 09:30

Его борьба. Зачем Зеленский объявил войну СМИ

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Глава Офиса президента Андрей Богдан собрал журналистов на закрытую встречу. Он много жаловался и матерился
19.11.19 14:22

Глава Офиса президента Андрей Богдан собрал журналистов на закрытую встречу. Он много жаловался и матерился

Автор: Мария Жартовская, Катерина Коберник, theБа?

Выбор редакции
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Колумнист «Фразы» предсказал весь ужас рынка земли еще два года назад
Колумнист «Фразы» предсказал весь ужас рынка земли еще два года назад
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Российские СМИ заговорили о возможной двухсторонней встрече Зеленского с Путиным

Российские СМИ заговорили о возможной двухсторонней встрече Зеленского с Путиным
19.11.19 13:35
1091
Последние новости
19.11.19 17:18

В РПЦ заметили, что ПЦУ оказалась «гибкой организацией»
19.11.19 16:41

Астрономы обнаружили возле Юпитера нечто сенсационное
19.11.19 16:16

«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
19.11.19 16:07

Синод РПЦ 22 ноября оценит решение Александрийской Церкви о признании ПЦУ
19.11.19 15:39

Митрополит Антоний: Позиция УПЦ – защитить принцип православной жизни, по которому жили поколения христиан и святых
19.11.19 15:31

На месте рынка «Петровка» в очередной раз хотят отгрохать громадный ТРЦ
19.11.19 15:22

В Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП
Фото и Видео
«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
«Люди вылетели, как пробка из шампанского»: в центре Днепра загорелся трамвай
В Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль протаранил остановку общественного транспорта: появилось видео момента ДТП
В Сети появились фото из первого туннеля метро на Виноградарь
В Сети появились фото из первого туннеля метро на Виноградарь
Появилось видео испытания нового украинского поезда, который будет курсировать в аэропорт «Борисполь»
Появилось видео испытания нового украинского поезда, который будет курсировать в аэропорт «Борисполь»
В Хмельницком жлоб-чиновник поиздевался над собакой. Теперь ему светит срок
В Хмельницком жлоб-чиновник поиздевался над собакой. Теперь ему светит срок
Известная певица раскрыла тайну культовой сцены из фильма «Титаник»
Известная певица раскрыла тайну культовой сцены из фильма «Титаник»
В Виннице полицейские подрались с националистами
В Виннице полицейские подрались с националистами
В Сети появилось видео сокрушительной аварии на Русановском мосту в Киеве
В Сети появилось видео сокрушительной аварии на Русановском мосту в Киеве
В правительстве Гончарука признались в употреблении наркотиков
В правительстве Гончарука признались в употреблении наркотиков
В Индии мужчина от бедности… ест землю
В Индии мужчина от бедности… ест землю
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.