Главные новости за 19 ноября 2019 года

Российские СМИ заговорили о возможной двухсторонней встрече Зеленского с Путиным. Двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Париже 9 декабря. По данным российских СМИ, такая возможность рассматривается в рамках саммита глав государств «нормандской четверки».

В Казахстане объяснили, что задумал Назарбаев, приглашая Зеленского и Путина. В Казахстане объяснили предложение бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева к украинскому и российскому лидерам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться у них в стране. Сделал это его первый советник Адиль Турсунов.

С завтрашнего дня на один штраф в Украине станет больше. С 20 ноября в Украине вступают в действие штрафы за перевозку детей без автокресел. За первое в году нарушение водителю придется заплатить 510 грн, за повторное – 850 грн.

Грипп продолжает атаковать Киев: появилась свежая статистика. Ситуация с гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает оставаться напряженной. Свежие данные по заболеваемости в столице привели в КГГА.

Ученые заявили, что космические путешествия убивают здоровье. Оказалось, что полеты в космос портят здоровье. К такому выводу пришла группа международных ученых, результат работы которых цитирует издание JAMA Network Open.

Евросоюз жестко раскритиковал оккупационную политику Израиля. Евросоюз в очередной раз осудил оккупационные действия Израиля на Западном берегу реки Иордан. Там идет незаконное строение поселений, где продолжают гибнуть местные жители.