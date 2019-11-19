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На месте рынка «Петровка» в очередной раз хотят отгрохать громадный ТРЦ

На месте рынка «Петровка» в очередной раз хотят отгрохать громадный ТРЦ

На месте книжного и вещевого рынка «Петровка» в скором времени может появиться одноименный ТРЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее разрешение выдал Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации приказом № 1248 от 3 октября 2019 года.

Как сообщает «Новое время», документ разрешает строительство здания не выше 9 этажей на ул. Вербовая, 21, 23 в Оболонском районе Киева. Строительство ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га.

Участок, на котором планируется строительство ТРЦ решением Киевосвета передали в аренду ООО Солидарность еще в 2004 году. В марте 2010 года Киевсовет изменил в договоре аренды ООО Солидарность на ООО Б.В.

Как сообщала «Фраза», первоначально реконструкция рынка «Петровка» под торгово-развлекательный центр должна была начаться еще в 2011 году и закончиться в 2012 году.

1 ноября 2012 года Киевсовет в очередной раз постановил снести книжный рынок у станции метро «Петровка».

Напомним, в феврале 2018 года Киевсовет переименовал станцию метро «Петровка» в «Почайну», в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в городе.

Тэги: Киев, Киевская городская государственная администрация, Петровка, ТРЦ

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