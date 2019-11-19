Российские СМИ заговорили о возможной двухсторонней встрече Зеленского с Путиным

Двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Париже 9 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным российских СМИ, такая возможность рассматривается в рамках саммита глав государств «нормандской четверки».

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах, это «будет зависеть от общего фона». «За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально», — рассказал собеседник, добавив, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров в Париже.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники, встреча президентов возможна, «что называется, „на ногах“». «Но я сильно сомневаюсь в возможности полноформатного двустороннего диалога на полях саммита. Повестка такого рода диалога пока видится нечеткой», — рассказал он, добавив, что лидеры стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе.

«Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой „нормандского формата“ в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса», — рассказал источник издания.

По его словам, лидеры выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер. «При этом за основу будет взята так называемая „формула Штайнмайера“, которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ», — сказал источник.

В то же время документ, по словам источника, не содержит конкретных шагов, в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

Между тем, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной двусторонней встрече заявил, что программа встреч Путина в Париже пока не готова: «Программа поездки только на стадии проработки».

Как сообщала «Фраза», 18 ноября 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря и ее подготовка вступила в завершающую стадию.

Напомним, начало встречам «нормандской четверки» было положено 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Европе.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла в ночь на 20 октября в Берлине. Подводя ее итоги, президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности по разработке и утверждению «дорожной карты», и, в частности, введению на Донбасс полицейского миссии ОБСЕ на весь переходный период. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об «особом статусе» Донбасса.

24 октября Порошенко подробно рассказал все детали этой встречи.

Последняя встреча «нормандской четверки» в формате глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции состоялась 29 ноября 2016 года.

2 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «нужно продолжать усилия именно в „нормандском формате“, в рамках действующих соглашений».

4 мая 2017 года «Нормандский формат» переговоров по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавил свою работу.

29 марта 2018 года пресс-служба президента Украины сообщила, что лидеры стран «нормандской четверки» намерены «в ближайшие месяцы» рассмотреть возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей.

В июне того же года состоялась первая после длительного перерыва встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине. Она продолжалась около 4,5 часов в закрытом для прессы формате и каких-либо ощутимых результатов не принесла.