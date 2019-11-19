Грипп продолжает атаковать Киев: появилась свежая статистика

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает оставаться напряженной. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие данные по заболеваемости в столице привели в КГГА.

В мэрии сообщили, что всего за одну прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 10 107 человек. Среди заразившихся сразу 6 378 детей.

При этом в больницы столицы обратились лишь 154 человека (127 детей).

По данным чиновников, даже несмотря на эти цифры, сегодня эпидемиологический процесс в Киеве «почти на половину ниже, чем эпидемиологический порог».

Как писала «Фраза», грипп снова напомнил о себе в Киеве.