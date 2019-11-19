Астрономы обнаружили возле Юпитера нечто сенсационное

Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда NASA нашли воду возле Юпитера. Как выяснили журналисты «Фразы», она в больших количествах содержится над спутником планеты Европе.

Как передает портал Science Alert, ученые провели анализ данных из Обсерватории Кека на Гавайях в США. Тамошние исследователи космоса использовали для определения химического состава атмосферы спутника спектрограф, проведя ряд наблюдений.

Астрономы сообщают, что «выделение водяного пара происходит не так активно, как считалось ранее, происходя в виде отдельных интенсивных извержений». Отмечается, что «из-под поверхности Европы выделяется достаточно водяного пара, чтобы за несколько минут заполнить целый огромный бассейн».

Ожидается, что в 2023 году на Европу отправится космическая миссия Europa Clipper, которая детально изучит таинственный спутник.

Что такое Европа:

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