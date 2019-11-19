Хозяин сада в Польше мог жестоко убить двух украинцев ради 19 тыс. гривен, – СМИ

Два украинца из Тернополя, умершие на яблочном складе в Польше, перед смертью якобы употребляли алкоголь. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных СМИ, их родственники считают, что это было умышленное убийство.

Как сообщает pershij.com.ua, по данным польских правоохранителей, дверей, ведущих на склад, откуда выкачивают весь кислород и пускают азот для лучшей сохранности яблок, никто не касался, окно в помещении было открыто, а рядом с погибшими нашли бутылки с алкоголем. Таким образом, полиция склоняется к мысли, что мужчины выпили и уснули, забыв о том, что в помещении скоро не станет воздуха.

Однако родственники не согласны с такой трактовкой событий. Дело в том, что Ивана и Игоря, которые уехали на заработки Польшу в середине августа 2019 по рабочей визе с официальным приглашением до 8 ноября, обнаружили мертвыми в момент, когда они должны были ехать домой.

Возвращаться им пришлось немного раньше запланированного срока, так как у Ивана умер отец, и они хотели успеть на похороны. Забрать украинцев должен был автобус. Однако, по данным СМИ, владелец-поляк уговаривал водителя по-тихому уехать, чтобы не стать свидетелем и не ходить на допросы.

Таким образом, согласно одной из версий, владелец ангара специально заманил украинцев на склад, чтобы не платить им деньги. Якобы он не рассчитался с работниками за последний месяц. Речь идет примерно о 3 тыс. злотых (около 19 тыс. гривен).

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2019 года на складе для хранения фруктов и овощей в Садковице Лодзинского воеводства были найдены тела двух украинцев. Погибшим было 28 и 46 лет, они приходились друг другу дядей и племянником. Их обнаружил владелец хранилища.