В РПЦ рассказали о «неприятных сюрпризах» для Православных Церквей

Поминовение главы Православной Церкви Украины Епифания за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом для представителей Поместных Православных Церквей. Как выяснили журналисты «Фразы», в РПЦ заметили, что митрополита Кипрской Церкви обманули.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Митрополит Кипрской Православной Церкви Афанасий Лимассольский считает себя обманутым александрийскими епископами. По его словам, они до последнего момента уверяли его в обещании Патриарха Феодора не поминать имени Епифания Думенко за праздничным богослужением 12 ноября.

Патриарх Феодор посещал Лимассольскую митрополию по случаю празднования памяти святителя Иоанна Милостивого, в земную бытность носившего титул „патриарха Александрийского“», — напомнил Владимир Легойда.

Он отметил, что «митрополит Афанасий подтвердил, что признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины только Блаженнейшего Онуфрия».

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что Поместные Церкви хотят «приучить» к поминовению Епифания.

«Поминовение лидера ПЦУ за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом, который должен, по мнению лоббистов признания Думенко, „приучить“ православный мир его чудесному перевоплощению из безвестного помощника главного раскольника Украины в главу Поместной Церкви», — написал Владимир Легойда.

Ранее «Фраза» сообщала, что опубликован документ, в котором зафиксированы «аргументы» за признание ПЦУ Элладской Церковью.