Следующими соперником Усика станет кто-то из британцев: либо дерзкий, либо непобедимый

Следующим соперником украинского боксера Александра Усика в тяжелом весе может стать бывший чемпион мира Дерек Чисора. Как выяснили журналисты «Фразы», желание встретиться с украинцем также выразил непобежденный британский тяжеловес Даниэль Дюбуа.

Как сообщает «Чемпион», за бой против Усика Чисоре уже предложили $1,3 млн. Ориентировочная дата встречи в случае, если стороны устроят условия, — февраль 2020 года.

При этом, как утверждается, у Чисоры есть выбор между украинцем и бывшим чемпионом мира из Новой Зеландии Джозефом Паркером. Ожидается, что британец примет решение уже до конца этого месяца.

Между тем, еще один британский тяжеловес Даниэль Дюбуа, который на данный момент не потерпел ни одного поражения в профессиональном ринге, в интервью каналу Boxing Social в YouTube назвал Усика наиболее желательным среди четырех возможных соперников. Помимо нашего спортсмена в этот список также вошли Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

«Мне нравится Усик. Думаю, против него вышел бы хороший бой. Если бы удалось его победить, это стало бы громким заявлением», — сказал Дюбуа, одержавший 12 из 13 побед нокаутом.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2019 года британский боксер Дерек Чисора назвал Усика кошмаром для всех участников тяжелой весовой категории. Среди его козырей он отметил силу удара и скорость, которая «убьет» большинство супертяжеловесов. При этом Чисора выразил готовность драться с украинским боксером за приемлемую сумму денег.

13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в тяжелом весе. В 7 раунде на чикагской «Винтраст Арене» он победил американца Чазза Уизерспуна.

Напомним, 17 февраля 2012 года во время официальной церемонии взвешивания в Мюнхене Дерек Чисора дал пощечину своему будущему сопернику Виталию Кличко.

На следующий день он проиграл. Перед этим он также отметился плевком в лицо Владимира Кличко непосредственно в ринге.

15 марта того же года его лишили боксерской лицензии за некорректное поведение. Впоследствии ему удалось ее восстановить.

В апреле 2013 года Чисора назвал братьев Кличко «ублюдками».

В июле того же года Чисора устроил драку с Владимиром Кличко в одном из ночных клубов на Ибице.

22 декабря 2018 года британский боксер Диллиан Уайт на лондонской спортивной арене О2 нокаутировал Дерека Чисору.