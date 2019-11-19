В Казахстане объяснили, что задумал Назарбаев, приглашая Зеленского и Путина

В Казахстане объяснили предложение бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева к украинскому и российскому лидерам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться у них в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это его первый советник Адиль Турсунов.

Он подчеркнул, что встреча в Казахстане «не ставила цели заменить нормандский формат».

Советник первого президента Казахстана заявил, что «нормандский формат, минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса».

Он добавил, что «Нурсултан Назарбаев поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках нормандского формата». По его словам, «здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате, следует заменить на переговоры тет-а-тет или провести последнюю раньше первой».

Также, по его словам, данная инициатива обсуждалась как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

Как писала «Фраза», Зеленский и Путин могут встретиться в Казахстане.

Ранее у Путина «мутно» ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским в Казахстане.