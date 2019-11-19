На Львовщине при пожаре погиб офицер, еще один военный обгорел

Рано утром вторника, 19 ноября, в поселке Старичи (Львовская область) в местной воинской части произошел смертельный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой огня стал один из офицеров.

Как передает пресс-служба командования сухопутных войск ВС Украины, пламя вспыхнуло в одном из зданий.

Также в огне обгорел еще один офицер – его госпитализировали в Центральную районную больницу города Новояворовск.

Сам пожар уже потушен.

На месте ЧП работают правоохранители и военная прокуратура.

Как писала «Фраза», в Одессе при масштабном пожаре погибли сразу 8 человек, еще 10 ‒ пострадали.

Ранее в Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку.