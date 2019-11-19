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Ученые объяснили, почему у мужчин с возрастом растет живот

Ученые объяснили, почему у мужчин с возрастом растет живот

Ученые смогли выяснить, почему с возрастом у мужчин начинается накопление т. н. «висцерального» жира в области талии. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели специалисты из Йельского университета США.

Как передает «Хайтек+», известно, что с возрастом способность организма вырабатывать энергию путем сжигания «висцерального» жира сокращается. Предыдущие исследования показывали, что необходимые для этого процесса иммунные клетки (макрофаги) оставались активными, однако их количество снижалось с возрастом.

Теперь же ученым удалось обнаружить новые нюансы работы этого механизма.

Так, проведенный на мышах эксперимент показал, что по мере старения особей В-клетки жировой ткани демострировали неожиданную активность и размножение, что существенно снижало обмен веществ и усиливало воспаление.

У молодых же мышей В-клетки увеличивались только во время болезни, а после выздоровления ‒ «искоренялись».

По словам специалистов, такое поведение В-клеток обусловлено получением сигналов от близлежащих макрофагов.

Сообщается, что когда ученые уменьшили этот сигнал и удалили у животных В-клетки, это защитило лабораторных мышей от возрастных метаболических нарушений.

Теперь исследователи намерены искать лекарственные средства для воздействия на дисфункциональные жировые В-клетки. Потенционально они могут быть найдены среди экспериментальных препаратов против рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как писала «Фраза», ученые назвали популярные продукты, которыми нельзя кормить детей до двух лет.

Ранее врачи заявили, что поздний ужин опасен для женщин.

Тэги: США, ученые, общество, медицина, исследования, здоровье, мир, наука, мужчина, жир

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