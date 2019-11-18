На Закарпатье священнику УПЦ угрожают убийством

В селе Росишка Раховского района Закарпатской области настоятелю Свято-Ильинского храма Украинской Православной Церкви Иоанну Декет угрожали убийством. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, ранее судимый местный житель Евгений Гонта пришел домой к священнику и стал угрожать ему физической расправой.

Об этом сообщает на закарпатском портале pershij.com.ua.

«Евгений Гонта заявил при этом, что ему якобы поступил заказ убить „московского попа“. Когда навстречу ему вышла жена священника, Гонта сказал, что убивать ее не будет, толкнул женщину обеими руками в грудь и что-то швырнул ей в лицо», — сообщается на портале.

Полиция, которая приехала по вызову священника, задержала агрессивного мужчину, после чего отпустила. Гонта снова пришел к священнику и продолжил свои угрозы, заявив, что ранее он сжег сельскую церковь, а сейчас сделает так, чтобы в селе не было и отца Иоанна.

«Поскольку угрозы не прекращаются, а полиция фактически не действует, священник попросил прихожан организовать дежурство возле его дома и обращается за помощью в СМИ, чтобы привлечь внимание к ситуации», — отметили на портале.

Вместе с тем, источник сообщает, что в селе Росишка до этого не было никаких межконфессиональных конфликтов и распрей на религиозной почве.

«Настоятель служит и живет здесь уже 16 лет. В селе два храма — УПЦ и УГКЦ, и прихожане обеих конфессий отлично ладят друг с другом», — сообщают местные жители.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ КП заявили о рейдерстве и беспределе со стороны ПЦУ.