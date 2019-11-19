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Главные новости за 18 ноября 2019 года

Главные новости за 18 ноября 2019 года

Украину почти полностью подключили к отоплению. Украинцев почти полностью подключили к отоплению. Об этом утром понедельника, 18 ноября, отчитались в Министерстве развития общин и территорий. Там заявили, что тепло уже получают 98,7% объектов жилого фонда и 99,4% объектов социального фонда.

Неизвестный жестоко подрезал посетителя игровых автоматов на Ветряных горах. В зале игровых автоматов на ул. Галицкая в Киеве мужчину ранили ножом. В частности, как сообщается, свидетели видели как потерпевший мужчина играл на автоматах, а затем упал. В этот самый момент кто-то вышел из МАФа, в котором расположен зал игровых автоматов.

Двое малолетних детей сгорели заживо на пожаре в Черкасской области. Во время пожара в доме в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области погибли двое детей, еще один был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, трагедия произошла сегодня утром, возможно, из-за неисправного электрического обогревательного прибора. Погибшие дети были 2016 и 2017 гг рождения.

Сборную Украины поспешили записать в откровенные аутсайдеры Евро-2020. На грядущем чемпионате Европы по футболу 2020 года сборную Украины не видят среди фаворитов. Команду Андрея Шевченко записали в аутсайдеры турнира. Такой прогноз на Евро-2020 сегодня дает авторитетная британская букмекерская контора William Hill. Ее специалистов не впечатлил даже тот факт, что украинцы оставили позади себя в отборочной группе действующих чемпионов Европы португальцев.

Стало известно, когда в Украине ударят морозы. Уже в конце недели в Украине ударят морозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики сообщают о резком похолодании в ночь на пятницу, 22 ноября. В Киеве, например, ожидаются морозы до минус 4-6. Днем будет до плюс одного.

У Путина подтвердили дату встречи в «нормандском формате». В рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» у президента РФ Владимира Путина сегодня намечен телефонный разговор. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к „нормандскому формату“, который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», — заявил Песков.

Россия вернула Украине захваченные корабли. Дальше — Гаага. Россия передала Украине корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В частности, как сообщается, передача, которая состоялась сегодня, 18 ноября, стала возможной в связи с тем, что «российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется».

«Кому должен — всем прощаю»: «Газпром» предложил «Нафтогазу» сотрудничество при одном условии. «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на год или заключить новый договор о транзите газа. В частности, как сообщается, основным условием «Газпрома» является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. При этом в компании уточнили, что имеется ввиду отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Ким Чен Ын призвал своих лучших бойцов готовиться к войне. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал свой народ готовиться к войне. Сделал он это накануне во время посещений учений военно-воздушных сил и сил ПВО. Так, лидер Северной Кореи заявил о «необходимости повышения готовности страны к войне». Во время проверки Ким Чен Ын руководил высадкой десантников.

Хиллари Клинтон едва не погибла в авиакатастрофе: самолет начал разваливаться и дымиться прямо в воздухе. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон едва не погибла в авиакатастрофе. Об этом сообщают американские СМИ, близкие к Демократической партии. Известно, что 72-летний политик летела из Нью-Йорка в Вашингтон, однако ее самолет вернулся обратно из-за поломки борта авиакомпании American Airlines.

США потрясла очередная массовая бойня: людей расстреливали на семейной вечеринке. Очередная кровавая бойня потрясла США. На семейной вечеринке в городе Фресно (штат Калифорния) неизвестный начали стрелять в людей. По данным полиции, стрелкам удалость скрыться с места преступления до приезда копов. Сообщается, что бандиты проникли на задний двор частного дома, где хозяева и их друзья смотрели футбол, после чего открыли пальбу.

Наводнение в Венеции нанесло уже больше ущерба, чем пожар в Нотр-Даме. Наводнение в Венеции признано самым сильным за последние 147 лет. В минувшее воскресенье вода в городе поднялась до 150 сантиметров над уровнем моря, превысив в течение недели уже в четвертый раз отметку в 140 сантиметров. Таким образом город оказался затопленным на 70%. В частности, были затоплены центральная площадь Сан-Марко и базилика. Подобных случаев с начала наблюдений за изменением уровня воды в Венеции в 1872 году до сих пор зафиксировано не было.

В Индии мужчина от бедности... ест землю. Дикий случай зафиксирован в Индии. Тут в штате Андхра-Прадеш местный житель Нукала Котешвара Рао ест землю. Оказалось, что прибег к такому рациону 48-летний мужчина еще двадцать лет назад из-за своей бедности. Столь странный способ утоления голода практикуют некоторые жителя Азии, Африки и Океании.

Актера Джонни Деппа бросила молодая русская любовница. У известного американского актера Джонни Деппа произошла неприятность на личном фронте. От 56-летнего артиста ушла молодая русская любовница. Как пишут западные СМИ, 24-летняя Полина Глен известна как танцовщица. Она закрутила роман с легендой Голливуда весной этого года, а сейчас решила расстаться с ним.

Тэги: Нафтогаз Украины, ДТП, пожар, футбол, общество, Владимир Путин, мир, встреча, Газпром, отопление, политика, спорт, культура, Черкасская область, криминал, прогноз погоды, Евро-2020, нормандская четверка, игровые автоматы, Владимир Зеленский, новости Украины

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