«Кому должен – всем прощаю»: «Газпром» предложил «Нафтогазу» сотрудничество при одном условии

«Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на год или заключить новый договор о транзите газа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

В частности, как сообщается, основным условием «Газпрома» является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. При этом в компании уточнили, что имеется ввиду отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Кроме того, российский монополист ожидает позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Как сообщала «Фраза», в конце 2017 г Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «Бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах.

1 марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. В частности, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Таким образом, по оценкам «Нафтогаза», общий позитивный эффект от решения арбитража составил тогда более 75 млрд долларов за весь срок действия контракта.

В июне 2018 г суд в Нидерландах арестовал активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза».

27 ноября 2019 года апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынесет вердикт по апелляции ПАО «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК «Нафтогаз Украины» о поставках газа в Украину.

Напомним, 16 июня 2014 года российский газовый монополист «Газпром» обратилсяв Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с НАК «Нафтогаз Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность на общую сумму свыше $4,5 млрд. В тот же день НАК подал иск о ретроактивном изменении цены на газ, возмещении всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

29 января 2015 года «Нафтогаз Украины» обратился в Арбитражный суд Стокгольма с иском о пересмотре транзитного контракта с «Газпромом». В частности, «Нафтогаз» потребовал 3,2 миллиарда долларов в качестве компенсации за недостаточные (по мнению компании) объемы топлива, предоставленные для транзита. Кроме того, представители предприятия просят признать, что некоторые положения договора могут быть пересмотрены в соответствии с энергетическим и антимонопольным законодательством Украины и ЕС.

20 апреля 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что до завершения Стокгольмского арбитража Украина не будет вести переговоров по газу с Россией.

В октябре того же года арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», а также экспертов и свидетелей по взаимному иску компаний относительно контракта на закупку газа.

К концу года арбитраж также завершил слушания в рамках тяжбы НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» по контракту на транзит газа.

1 июня 2017 года «Нафтогаз» сообщил, что Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма встал на сторону компании в многолетнем споре с ПАО «Газпрома» по контракту на поставку газа от 2009 года и вынес по этому поводу отдельное решение.