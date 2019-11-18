Голобуцкий об арестах банкиров: ждем следующего спешного отбытия миссии МВФ

Аресты предправления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и предправления Укрэксимбанка Александра Гриценко могут привести к очередному сворачиванию миссии МВФ в Украине, заявил эксперт Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Единственное требование МВФ, которое Украина до недавних пор выполняла, касалось реформы банковского сектора. Фонд полностью одобрял действия НБУ: и сектор очистили, и Нацбанк сделали независимым, и монетарную и фискальную политику улучшили... МВФ все эти годы хвалила Гонтареву и ее команду — едва ли не единственную из всей украинской власти», — пишет политолог.

Голобуцкий напоминает, что в прошлый раз миссия находилась в Украине с 12 по 26 сентября. 5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли машину невестки Гонтаревой, 17-го — сожгли ее дом. 11-го, сразу после встречи Зеленского с Коломойским, в «Привате» устроили маски-шоу, а через неделю Гончарук заявил, что президент ведет переговоры с Коломойским относительно некоего «компромисса» в вопросе национализации банка.

В ответ МВФ свернул миссию и еще раз повторил, что он категорически против отмены национализации. Источники Wall Street Journal сообщили, что фонд отложил предоставление очередного транша из-за того, что власть не делает ничего, чтобы вернуть миллиарды, незаконно выведенные из Привата накануне национализации. Более того, Зеленский торгуется с Коломойским — и чем эти торги закончатся, пока неясно.

«В Украине претензию МВФ поняли иначе», — пишет Голобуцкий.

Четыре дня назад миссия вернулась в Киев, чтобы продолжить переговоры. Аккурат перед приездом НАБУ арестовало Александра Писарука — предправления Райффайзен Банка Аваль и экс-правую руку Гонтаревой, — а позавчера — Александра Гриценко, предправления Укрэксимбанка.

«При этом первому инкриминируют „незаконную“ выдачу рефинанса VAB банку Олега Бахматюка — при том что Писарук является едва ли не личным врагом Бахматюка, настаивавшим на необходимости закрыть банк. А второму — участие в схемах Курченко от 2013 года, хотя до середины 2014-го он работал в Лондоне, в банках, представительств которых даже нет в Украине. Ждем следующего спешного отбытия миссии», — резюмирует эксперт.

Александр Гриценко был задержан сотрудниками СБУ в субботу, 16 ноября. Изначально родственники Гриценко заявили о похищении — по их словам неизвестные запихнули его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Несколькими часами позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook сообщила, что он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства и в настоящее время помещен в изолятор временного содержания. Согласно уточненному сообщению пресс-службы, его обвиняют в выведении из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

После задержания Гриценко, появилось заявление в СМИ его адвоката Дениса Галанского, по информации которого банкир задержан по указанию прокурора Константина Кулика.

«Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Подвергся опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы. Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам. Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов», — возмутился Галанский.

Константин Кулик — прокурор, который ведет «дело Сергея Курченко», известный многочисленными нарушениями и возможной связью с Игорем Коломойским. Будучи прокурором АТО, он стал фигурантом уголовного дела НАБУ о незаконном обогащении: в 2015 году он стал владельцем двух квартир в элитном жилом комплексе в центре Киева. Согласно расследованию Дениса Бигуса , к этим квартирам Кулик незаконно достроил мансарду. Дело не было расследовано, так как Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.