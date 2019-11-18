Голобуцкий об арестах банкиров: ждем следующего спешного отбытия миссии МВФ

Аресты предправления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и предправления Укрэксимбанка Александра Гриценко могут привести к очередному сворачиванию миссии МВФ в Украине, заявил эксперт Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.
«Единственное требование МВФ, которое Украина до недавних пор выполняла, касалось реформы банковского сектора. Фонд полностью одобрял действия НБУ: и сектор очистили, и Нацбанк сделали независимым, и монетарную и фискальную политику улучшили... МВФ все эти годы хвалила Гонтареву и ее команду — едва ли не единственную из всей украинской власти», — пишет политолог.
Голобуцкий напоминает, что в прошлый раз миссия находилась в Украине с 12 по 26 сентября. 5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли машину невестки Гонтаревой, 17-го — сожгли ее дом. 11-го, сразу после встречи Зеленского с Коломойским, в «Привате» устроили маски-шоу, а через неделю Гончарук заявил, что президент ведет переговоры с Коломойским относительно некоего «компромисса» в вопросе национализации банка.
В ответ МВФ свернул миссию и еще раз повторил, что он категорически против отмены национализации. Источники Wall Street Journal сообщили, что фонд отложил предоставление очередного транша из-за того, что власть не делает ничего, чтобы вернуть миллиарды, незаконно выведенные из Привата накануне национализации. Более того, Зеленский торгуется с Коломойским — и чем эти торги закончатся, пока неясно.
«В Украине претензию МВФ поняли иначе», — пишет Голобуцкий.
Четыре дня назад миссия вернулась в Киев, чтобы продолжить переговоры. Аккурат перед приездом НАБУ арестовало Александра Писарука — предправления Райффайзен Банка Аваль и экс-правую руку Гонтаревой, — а позавчера — Александра Гриценко, предправления Укрэксимбанка.
«При этом первому инкриминируют „незаконную“ выдачу рефинанса VAB банку Олега Бахматюка — при том что Писарук является едва ли не личным врагом Бахматюка, настаивавшим на необходимости закрыть банк. А второму — участие в схемах Курченко от 2013 года, хотя до середины 2014-го он работал в Лондоне, в банках, представительств которых даже нет в Украине. Ждем следующего спешного отбытия миссии», — резюмирует эксперт.
Александр Гриценко был задержан сотрудниками СБУ в субботу, 16 ноября. Изначально родственники Гриценко заявили о похищении — по их словам неизвестные запихнули его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Несколькими часами позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook сообщила, что он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства и в настоящее время помещен в изолятор временного содержания. Согласно уточненному сообщению пресс-службы, его обвиняют в выведении из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.
После задержания Гриценко, появилось заявление в СМИ его адвоката Дениса Галанского, по информации которого банкир задержан по указанию прокурора Константина Кулика.
«Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Подвергся опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы. Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам. Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов», — возмутился Галанский.
Константин Кулик — прокурор, который ведет «дело Сергея Курченко», известный многочисленными нарушениями и возможной связью с Игорем Коломойским. Будучи прокурором АТО, он стал фигурантом уголовного дела НАБУ о незаконном обогащении: в 2015 году он стал владельцем двух квартир в элитном жилом комплексе в центре Киева. Согласно расследованию Дениса Бигуса, к этим квартирам Кулик незаконно достроил мансарду. Дело не было расследовано, так как Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Кроме того, как писало издание New York Times, именно Кулик вел дело против компании Burisma, принадлежащей Хантеру Байдену, сыну Джозефа Байдена — потенциально главного конкурента Дональда Трампа на выборах президента США в следующем году. Сейчас это дело рассматривают в связи с вероятным импичментом Трампа.