Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний объяснил, как верующим реагировать на раскол в Церкви

Митрополит Антоний объяснил, как верующим реагировать на раскол в Церкви

Свобода вероисповедания и невмешательство государства в религиозные дела являются одними из основных принципов демократии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка рассказал об этом в интервью порталу «Православная жизнь».

«На наших глазах пытаются легализовать раскольническую группировку и в этой коварной затее, к прискорбию, участвуют наши братья из Поместных Церквей. Мы являемся свидетелями внедрения новых принципов экклезиологии, которых Православная Церковь еще не знала. Папство в любых видах чуждо православному сознанию», — отметил митрополит Антоний.

По словам владыки Антония, легализация раскола в украинском и мировом православии вместе с давлением властных структур, приводит к двойным стандартам в церковных вопросах, когда «сильный имеет право диктовать свою волю более слабым и зависимым, а Православную Церковь пытаются втянуть в свои большие геополитические планы. В результате, для многих рушится общее представление о правде, истине», — подчеркнул владыка.

Самое важное для верующего — сохранить душевный мир и не отчаиваться.

«По поводу того, что мир рушится у некоторых. Если мир человека в основании своем имеет веру во Христа и покорность Его воле и заповедям, то он ни при каких обстоятельствах разрушиться не может. Он не то что на века, он — навеки.

Разрушение мира свидетельствует о том, что не на тех ценностях этот мир построен. Нужно честно себе в таком случае признаться, что Христос не является центром нашей жизни», — сказал митрополит Антоний.

В любой кризисной ситуации есть свои положительные стороны — Церковь самоочищается.

«Данная ситуация — проверка всем нам. Она демонстрирует, что каждый из нас построил: дом на камне, подобно человеку благоразумному, который слушает слова Спасителя и исполняет их, поэтому никакие ветра и бури не разрушат его дом, или дом на песке, подобно человеку безрассудному, слушающему слова Христа, но не исполняющему их, и его дом при первом же порыве ветра и наводнении будет разрушен», — процитировал Евангелие управделами УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как избежать разочарований.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.11.19 15:33

Современная Украина и Гетманщина: поиск параллелей. Часть 5

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
18.11.19 09:25

Сперва у нас заберут собственность, а затем страну

Автор: Валентин Бушанский

Дайджест

Гончар-Утюшев и ситуационная комната для президента Зеленского
18.11.19 14:36

Гончар-Утюшев и ситуационная комната для президента Зеленского

Автор: From-UA

Выбор редакции
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
«Дылда» Кантемира Балагова: такой фильм я уже давно ждал
«Дылда» Кантемира Балагова: такой фильм я уже давно ждал
Колумнист «Фразы» предсказал весь ужас рынка земли еще два года назад
Колумнист «Фразы» предсказал весь ужас рынка земли еще два года назад
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Кому должен – всем прощаю»: «Газпром» предложил «Нафтогазу» сотрудничество при одном условии

«Кому должен – всем прощаю»: «Газпром» предложил «Нафтогазу» сотрудничество при одном условии
18.11.19 16:35
234
Последние новости
18.11.19 17:38

На Закарпатье священнику УПЦ угрожают убийством
18.11.19 17:08

В Бельгии Варфоломей молился с католиками
18.11.19 16:53

В Церкви рассказали, что для психического здоровья важно правильное отношение к проблемам
18.11.19 16:48

В Индии мужчина от бедности… ест землю
18.11.19 16:35

«Кому должен – всем прощаю»: «Газпром» предложил «Нафтогазу» сотрудничество при одном условии
18.11.19 16:24

Во Франции рухнул автомобильный мост
18.11.19 16:12

Голобуцкий об арестах банкиров: ждем следующего спешного отбытия миссии МВФ
Фото и Видео
В Индии мужчина от бедности… ест землю
В Индии мужчина от бедности… ест землю
В Индии мужчина от бедности… ест землю
В Индии мужчина от бедности… ест землю
Во Франции рухнул автомобильный мост
Во Франции рухнул автомобильный мост
Под Киевом горящая фура спровоцировала ДТП с участием полицейских и спасателей
Под Киевом горящая фура спровоцировала ДТП с участием полицейских и спасателей
Актера Джонни Деппа бросила молодая русская любовница
Актера Джонни Деппа бросила молодая русская любовница
Жуткое ДТП в Индии: грузовик протаранил переполненный автобус с людьми
Жуткое ДТП в Индии: грузовик протаранил переполненный автобус с людьми
США потрясла очередная массовая бойня: людей расстреливали на семейной вечеринке
США потрясла очередная массовая бойня: людей расстреливали на семейной вечеринке
Гигантский град сильно напугал австралийцев
Гигантский град сильно напугал австралийцев
Неизвестный жестоко подрезал посетителя игровых автоматов на Ветряных горах
Неизвестный жестоко подрезал посетителя игровых автоматов на Ветряных горах
Ким Чен Ын призвал своих лучших бойцов готовиться к войне
Ким Чен Ын призвал своих лучших бойцов готовиться к войне
В Мелитополе водители эпично подрались после сокрушительного ДТП
В Мелитополе водители эпично подрались после сокрушительного ДТП
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.