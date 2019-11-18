Двое малолетних детей сгорели заживо на пожаре в Черкасской области

Во время пожара в доме в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области погибли двое детей, еще один был госпитализирован. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, трагедия произошла сегодня утром, возможно, из-за неисправного электрического обогревательного прибора. Погибшие дети были 2016 и 2017 гг рождения.

В то же время, как сообщила пресс-секретарь Областного центра Экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областной государственной администрации Ирина Назарок на странице центра погибшим было 2 и 4 года..

Пострадавшему ребенку — 8 месяцев. Спасателям его с 60% ожогов тела передала соседка.

В ожоговом отделении его состояние стабилизировали и отправили в Черкасскую областную детскую больницу.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2005 г в с. Сергеевка Софиевского района Днепропетровской области в частном жилом доме из-за детских шалостей с огнем возник пожар, в результате которого погибли двое детей.

7 февраля 2019 года в селе Червоноблагодатное Херсонской области на пожаре в одном из частных домов погибли двое детей 7 и 4 лет.

29 июля того же года в результате пожара в с. Гайшин Киевской области погибли дети 2015 и 2017 гг р.