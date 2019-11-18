Сборную Украины поспешили записать в откровенные аутсайдеры Евро-2020

На грядущем чемпионате Европы по футболу 2020 года сборную Украины не видят среди фаворитов. Как выяснили журналисты «Фразы», команду Андрея Шевченко записали в аутсайдеры турнира.

Такой прогноз на Евро-2020 сегодня дает авторитетная британская букмекерская контора William Hill. Ее специалистов не впечатлил даже тот факт, что украинцы оставили позади себя в отборочной группе действующих чемпионов Европы португальцев.

Уже известно, что сборная нашей страны пойдет на жеребьевку в первой элитной корзине. Своих соперников она узнает 30 ноября: 24 команды разобьют на шесть групп.

Что касается прогноза букмекеров, то ставят на победу украинцев всего как 101 к 1. Ставки на россиян, для сравнения, принимаются как 67 к 1.

Фаворитами турнира называют Францию (4,5 к 1), Англию (5,5 к 1), Бельгию (7,5 к 1), Испанию (8 к 1) и Германию (8,5 к 1).

Как писала «Фраза», это лучший год сборной Украины.