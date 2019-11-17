Главные новости за 16-17 ноября 2019 года

В Генштабе озвучили предварительную причину взрывов на складах в Балаклее. В Генштабе озвучили наиболее вероятную причину взрывов на военных складах в Балаклее, в результате которых погибли двое саперов. Трагедия могла произойти из-за внезапного возгорания двигателя для зенитных ракет.

В СБУ озвучили подробности «похищения» главы «Укрэксимбанка». В Службе безопасности Украины озвучили подробности задержания председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Видного банкира подозревают в причастности к выведению из под ареста медиа-холдинга, который принадлежит олигарху, приближенному к т.н. «семье» Януковича.

Опальный «слуга народа» обвинил Богдана в крышевании «бандитов». Народный депутат Украины Антон Поляков, которого изгнали из фракции «Слуга народа», обрушился с критикой на главу Офиса Президента Андрея Богдана. Свои мысли опальный народный избранник изложил в интервью изданию «Апостроф».

Под Киевом поезд сбил юную девушку-боксера. В Киево-Святошинском районе произошел трагический инцидент. Там в селе Тарасовка поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку.

В Киеве прогремел взрыв гранаты ‒ погибли охранник и строитель. В полиции озвучили подробности взрыва гранаты, которую подорвали в общежитии, расположенном в Деснянском районе столицы. Боеприпас сдетонировал прямо в комнате, где находились двое мужчин.

Правительство разрешило повышать тарифы на горячую воду и отопление, объяснив это заботой о людях. Кабинет министров Украины принял решение признать утратившим силу постановление КМУ № 560 от 26 июня 2019 года, которым устанавливались предельные цены на горячее водоснабжение и централизованное отопление. Неизбежное повышение тарифов позволит украинцам «устойчиво» пережить зиму.

Украинские боевые корабли таки прошли под Крымским мостом. Но совсем в другую сторону. Три корабля ВМС Украины, которые в прошлом году были захвачены российскими силовиками в акватории Керченского пролива, прошли под Крымским мостом и вышли в Черное море. Россияне собираются передать суда Украине в нейтральных водах.

На Николаевщине прямо на ходу загорелся поезд с пассажирами. В Веселиновском районе Николаевской области произошло резонансное ЧП. Там возле станции Новокатериновка вспыхнул дизель-поезд, который двигался по маршруту «Колосовка-Николаев».

«Буйство» кислорода на Марсе серьезно озадачило ученых NASA. Специалисты NASA обнаружили странную «аномалию» в сезонном поведении газов, заполняющих атмосферу над поверхностью кратера Гейл на Марсе. Исследования были проведены посредством анализа проб, которые целых шесть лет собирал марсоход Curiosity.