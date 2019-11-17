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На Одесщине внедорожник задавил водителя и пассажира фуры

На Одесщине внедорожник задавил водителя и пассажира фуры

В субботу вечером, 16 ноября, в Ширяевском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Старые Маяки двое людей попали под колеса внедорожника.

Как передает пресс-служба областной полиции, 39-летний водитель внедорожника не справился с управлением и совершил наезд на водителя и пассажира фуры, которые в крайнем левом ряду меняли колесо.

Сообщается, что в результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины скончались до приезда «скорой помощи».

На месте ДТП работали патрульные и следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», на Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил.

Ранее сообщалось, что в Днепре внедорожник перевернул Lexus с прокурором.

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, происшествие, внедорожник, фура, регионы, Одесская область, новости Украины

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