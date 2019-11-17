Правительство разрешило повышать тарифы на горячую воду и отопление, объяснив это заботой о людях

В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины принял решение признать утратившим силу постановление КМУ № 560 от 26 июня 2019 года, которым устанавливались предельные цены на горячее водоснабжение и централизованное отопление. Как выяснили журналисты «Фразы», неизбежное повышение тарифов позволит украинцам «устойчиво» пережить зиму.

Как передает пресс-служба Минэнерго, ранее максимальная цена на услугу по снабжению тепловой энергией для населения не могла превышать 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета, а на услугу горячего водоснабжения ‒ 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр в случае их отсутствия.

Сообщается, что правительство Алексея Гончарука признало этот механизм «нерыночным» и отменило.

«Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов», ‒ так объяснили энергетики решение Кабмина.

По их словам, при сохранении «нерыночного» механизма ценообразования, целый ряд городов грядущей зимой мог бы оказаться без отопления и горячей воды, поскольку предельные тарифы не покрывали себестоимость услуг.

Как писала «Фраза», стало известно, по каким ценам украинцы будут платить за газ в ноябре.

Ранее киевлянам пообещали не повышать цену на отопление.