Взрывы на военных складах в Балаклее: стали известны имена погибших саперов

Командование озвучило имена погибших и раненого сапера, которые погибли во время работ по разминированию и утилизации боеприпасов на артиллерийских складах в Балаклее. Как выяснили журналисты «Фразы», военные служили в 91-м отдельном полку оперативного обеспечения (в/ч А0563, Ахтырка, Сумская обл.).

Как передает портал sumy.today со ссылкой на командование части, трагедия на Харковщине унесла жизни прапорщика Молчана Дмитрия Сергеевича и старшего солдата Ярмака Дениса Николаевича.

В свою очередь, солдат Янчевский Денис Дмитриевич находится в госпитале в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», 15 ноября 2019 года на территории военных складов в Балаклее Харьковской области произошло несколько взрывов. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии их количество выросло до четырех.

Позднее в Генштабе озвучили предварительную причину взрывов на складах в Балаклее.