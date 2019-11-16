В СБУ озвучили подробности «похищения» главы «Укрэксимбанка»

В Службе безопасности Украины озвучили подробности задержания председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Как выяснили журналисты «Фразы», видного банкира подозревают в причастности к выведению из под ареста медиа-холдинга, который принадлежит олигарху, приближенному к т.н. «семье» Януковича.

Как передает пресс-служба СБУ, задержание Гриценко происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч.5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 ст. 209 («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») УК Украины.

«В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общения с адвокатами», ‒ заявили в СБУ, отметив, что банкир подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами из окружения Януковича.

В частности, злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

По данным издания «Страна», вероятнее всего речь идет о выведении из под ареста имущества «Украинского медиа-холдинга», который Сергей Курченко у Бориса Ложкина в 2013 году.

Как писала «Фраза», в Киеве на глазах у сына похитили главу одного из крупнейших банков Украины.